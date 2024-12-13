Мессенджер Viber использовали для дестабилизации обстановки в России

ТАСС: прокуратура выявила факты использования Viber для дестабилизации в России

Генеральная прокуратура выявила факты публикации в Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела об административном правонарушении.

Как следует из документов, Роскомнадзор направил в Viber Media S.a r.l. уведомление о необходимости удалить эти сведения, но в установленный законом срок этого сделано не было. Данный факт послужил снованием для привлечения мессенджера к ответственности.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber за многочисленные нарушения закона. В ведомстве пояснили, что такая мера была принята из-за нарушения Viber требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

В марте этого года Таганский суд Москвы оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей за неудаление мессенджером запрещенного контента. В 2023 году компании выписывали административный штраф в размере одного миллиона рублей за неудаление фейков о спецоперации на территории Украины и ее участниках.