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16:37, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин разъяснил ситуацию с замедлением YouTube. Он напомнил, как Google может все исправить

Путин объяснил замедление YouTube обязанностью Google соблюдать законы РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PixieMe / Shutterstock / Fotodom

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, совмещенную с ежегодной пресс-конференцией, пришел популярный российский детский блогер Влад Бумага, известный как Влад A4. Во время его представления главе государства представитель Кремля Дмитрий Песков назвал блогера «нетрадиционным гостем». «В каком смысле?» — пошутил российский лидер в ответ на слова Пескова.

Обратившись к главе государства, Бумага поинтересовался, зачем блокировать иностранную платформу YouTube, ведь российские видеоплощадки стремительно развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию иностранным.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Путин призвал YouTube соблюдать российские законы

Говоря о замедлении западной платформы в стране, Путин отметил, что по этому вопросу следует обращаться к самому сервису.

По поводу торможения YouTube... Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства указал на то, что как YouTube, так и Google должны соблюдать российские законы и «избегать какого-то жульничества в сети». Он пояснил, что имеет в виду прекращение злоупотребления сетью «для достижения политических целей своих правительств». Путин пояснил, что вопреки российским законам имела место, например, блокировка имен отечественных артистов, блогеров и политических деятелей.

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Российский президент также рассказал, что, когда Google выстраивал в России свою сеть, он создал и юрлица-«дочки», сервисы, которые необходимо обслуживать. Однако после того, как на Западе стали вводить ограничения и санкции, платформа сократила финансирование и поставки соответствующей техники. «И таким образом [Google] создал сам себе проблемы», — подчеркнул Путин.

Резюмируя, президент посоветовал Google и YouTube, если они хотят работать в России, соблюдать местные законы.

Свято место пусто не бывает, конкуренция растет: и VK, и Telegram, и Rutube — все развивается. Поэтому, если Google и YouTube, понимая это, будут изменять свой контур работы, то и никаких проблем у них не будет

Владимир Путинпрезидент России

Российский президент поддержал блогеров и дал наставление

Отвечая на другой вопрос Влада Бумаги о том, какие ценности он должен преподносить детям, глава государства отметил, что его советы по контенту будут бесполезны.

«Ответственность перед своим ребенком и страной, где ваш ребенок будет жить, вас сориентирует даже лучше, чем это сделаю я», — сказал президент, который во время беседы также поздравил Бумагу с пополнением в семье. Известно, что 28-летний блогер впервые стал отцом в мае текущего года. При этом Путин выразил уверенность в том, что блогеры выберут правильные ценности «не по его указанию, а по зову сердца», и призвал не забывать о чувстве ответственности.

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