Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на прямой линии

Путин пошутил над словами Пескова, назвавшего Влада A4 нетрадиционным гостем

Президент России Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвавшего блогера Влада Бумагу, также известного как Влад A4, нетрадиционным гостем. Трансляция прямой линии ведется в соцсети «ВКонтакте».

Песков, представляя Бумагу, заявил, что на мероприятии присутствует нетрадиционный гость. «В каком смысле?» — пошутил российский лидер. В начале мероприятия пресс-секретарь президента назвал нетрадиционным СМИ интернет-издание Readovka.

Кроме того, Путин поинтересовался насчет имени блогера. «Влад Бумага — это ваш псевдоним? Бумага по известной игре сильнее камня», — поиронизировал он. Президент также добавил, что факт того, что на аккаунт A4 подписаны 80 миллионов человек, говорит об уникальности его контента.

Ранее стало известно, что британский журналист Кир Симмонс, задавший Путину вопрос, убежал с прямой линии. Причины его спешного ухода неизвестны.