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14:49, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Задавший Путину вопрос британский журналист убежал с рюкзаком с прямой линии

Журналист NBC Кир Симмонс спешно покинул прямую линию с Владимиром Путиным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Британский журналист Кир Симмонс, работающий на американскую компанию NBC, спешно покинул прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, совмещенную с его пресс-конференцией. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В ролике можно увидеть, как Симмонс с рюкзаком в руке убегает из зала, где проводится прямая линия с президентом. «Видимо, американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия», — подписал видео Зарубин.

Из-за чего Симмонс покинул мероприятие, не уточнялось.

Во время прямой линии журналист NBC задал вопрос Путину и попросил российского лидера узнать у бывшего президента Сирии Башара Асада о судьбе американского журналиста Остина Тайса, который пропал в Сирии 12 лет назад. Путин пообещал, что задаст этот вопрос Асаду.

19 декабря NBC сообщила, что мать Тайса, пропавшего в августе 2012 года, отправила Путину письмо, в котором попросила президента помочь ей с поисками сына. Женщина заявила, что в этом могут быть полезны связи России с сирийским правительством.

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