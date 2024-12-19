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13:39, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин пообещал британскому журналисту задать один вопрос Асаду

Путин пообещал спросить Асада о пропавшем 12 лет назад журналисте Тайсе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал спросить сложившего с себя полномочия главу Сирии Башара Асада об обстоятельствах исчезновения американского журналиста Остина Тайса, который пропал 12 лет назад. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру»

Вопрос о Тайсе Путину задал британский журналист Кир Симмонс, работающий на американскую телекомпанию NBC. Он указал, что ранее мать пропавшего журналиста написала российскому президенту письмо, в котором попросила помощи в поисках сына. «Могли бы вы попросить президента Асада предоставить информацию относительно Остина Тайса?» — спросил Симмонс.

Путин ответил, что пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву, однако планирует это сделать. При этом президент добавил что 12 лет назад в Сирии шли активные боевые действия. «Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с этим американским гражданином, журналистом (...)? Тем не менее я обещаю, что обязательно этот вопрос задам», — подчеркнул он.

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О том, что мать пропавшего в Сирии журналиста Остина Тайса направила Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в поисках сына, NBC сообщило 19 декабря. В своем обращении Дебра Тайс заявила, что прочные связи президента России с сирийским правительством могут стать большим подспорьем для поисков журналиста.

Остин Тайс пропал в Сирии в августе 2012 года. Семья Тайса полагает, что он может находиться в сирийской тюрьме, однако МИД Сирии при Асаде это отрицал.

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