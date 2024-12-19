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15:00, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин высказался о замедлении YouTube

Путин о замедлении YouTube: вопросов больше на их стороне, чем на нашей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Dado Ruvic / Reuters

YouTube и Google должны соблюдать российские законы, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он высказался в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Блогер Влад Бумага, известный как Влад А4, задал Путину вопрос о целесообразности замедления в России YouTube. «По поводу торможения YouTube... Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — сказал президент.

Глава государства указал, что на фоне введения антироссийских санкций Google сократил поставку техники в Россию. Этим, по словам Путина, компания сама создала для себя определенные проблемы.

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«Второе. YouTube и Google должны соблюдать наши законы. Должны избегать какого-то жульничества в сети (...), а именно не должны злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств», — добавил президент. Он также отметил, что платформы вопреки российским законам блокировали имена отечественных артистов, блогеров и политических деятелей.

«Они (Google и YouTube — прим. «Ленты.ру») должны выбрать: или они соблюдают наши законы и, наверное, тогда могут подпадать под какие-то ограничения у себя в стране, но тогда пусть там и работают. Или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законами Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

В ходе прямой линии российский лидер также пообещал спросить снявшего с себя полномочия президента Сирии Башара Асада о пропавшем 12 лет назад американском журналисте Остине Тайсе. Соответствующий вопрос Путину задал сотрудник американской телекомпании NBC Кир Симмонс.

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