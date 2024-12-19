Путин поддержал российских блогеров

Путин поддержал блогеров и призвал их помнить о чувстве ответственности

Президент России Владимир Путин поддержал блогеров и ответил на вопрос о том, какой контент они должны транслировать на онлайн-площадках. Об этом лидер сказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Блогер Влад Бумага задал президенту вопрос о том, какие ценности он должен преподносить детям, которые смотрят его блог. Глава государства ответил, что его советы по контенту будут бесполезны.

«Ответственность перед своим ребенком и страной, где ваш ребенок будет жить, вас сориентирует даже лучше, чем это сделаю я», — подчеркнул Путин. Он выразил уверенность в том, что блогеры выберут правильные ценности «не по его указанию, а по зову сердца», и призвал помнить о чувстве ответственности.

Также в ходе прямой линии президент высказался о замедлении YouTube. «VK, RuTube и Telegram развиваются, если YouTube изменит контур работы, то проблем у него не будет», — заявил Путин.