Артемий Лебедев заявил об охоте YouTube на него

Артемий Лебедев заявил об идущей на него на YouTube охоте после удаления нового канала

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что видеохостинг YouTube в очередной раз удалил его новый канал. Блокировку он прокомментировал в своем обзоре новостей, доступном на Rutube.

«Я продолжаю открывать новые [YouTube-]каналы, и на днях стерли десятый канал. Причем стерли его меньше чем за сутки. То есть идет просто конкретная охота», — рассказал Лебедев.

По его мнению, происходящее доказывает тот факт, что видеохостинг удаляет его каналы не из-за нарушения правил, а из-за информационной войны.

22 февраля YouTube удалил основной канал Лебедева, на который было подписано более миллиона человек. Причиной видеохостинг назвал нарушение правил площадки. Дизайнер начал выкладывать ролики на новом канале, однако спустя неделю YouTube удалил и его.

После этого блокировке подвергся профиль с роликами Лебедева «Вася Пупкин», в котором блогер публиковал обзоры новостей в качестве пародии. Тем не менее он продолжал создавать новые каналы и публиковать на них обзоры новостей.