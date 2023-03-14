YouTube в третий раз удалил новый канал Артемия Лебедева

YouTube удалил канал блогера Артемия Лебедева под названием «Вася Пупкин»

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что YouTube удалил его новый канал под названием «Вася Пупкин». О том, что видеохостинг ограничил доступ к его каналу в третий раз, дизайнер рассказал в своем Telegram.

«YouTube снес *** канал Васи Пупкина, который за неделю собрал 117 тысяч подписчиков, а ролики набирали уже по 400 000 просмотров», — говорится в посте блогера. По словам Лебедева, свежий выпуск его проекта «Самые честные новости» выйдет во «ВКонтакте».

При попытке перейти на канал «Вася Пупкин» по ссылке появляется сообщение о том, что страница недоступна.

Артемий Лебедев создал канал «Вася Пупкин» после удаления двух других своих профилей. Ролики в нем выходили в качестве пародии на интервью у дизайнера: молодой человек, подписанный как Вася Пупкин, просил Лебедева рассказать об обстановке в мире, после чего блогер вел «Самые частные новости» как обычно.

22 февраля сообщалось, что YouTube удалил основной канал Лебедева, на который было подписано более миллиона человек. Уточнялось, что профиль был заблокирован за нарушение условий использования YouTube. Дизайнер стал выкладывать ролики на новом канале, однако спустя неделю видеохостинг удалил и его.