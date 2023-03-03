Артемий Лебедев создал новый канал на YouTube после нескольких блокировок

Лебедев создал новый аккаунт на YouTube под названием «Вася Пупкин» после блокировок

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев создал новый аккаунт на видеохостинге YouTube после того, как несколько его предыдущих профилей были заблокированы. Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Зай, ты будешь страшно смеяться, но на YouTube подпишись на новый канал. Прости, что так часто тебя дергаю. Я не специально, времена такие», — написал блогер, обратившись к своим подписчикам.

Свой новый канал Лебедев назвал «Вася Пупкин», а ролики на нем выходят в качестве пародии на интервью. «Меня зовут Вася Пупкин, и сегодня я возьму интервью у Артемия Лебедева. Артемий, расскажите, пожалуйста, как вообще обстановка в мире?» — начинает ролик молодой человек, подписанный именем Вася Пупкин. Далее Лебедев в своей стандартной манере ведет рубрику «Самые честные новости».

2 марта YouTube удалил новый канал Лебедева спустя неделю после того, как ограничил доступ к его основному аккаунту. За два дня на канал подписалось почти сто тысяч человек.

Об удалении основного YouTube-канала дизайнера сообщалось 22 февраля. На него было подписано более миллиона пользователей. Как счел сам блогер, платформа могла удалить его аккаунт по требованию американских спецслужб.