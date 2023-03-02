Артемий Лебедев раскрыл подоплеку удаления своего основного YouTube-канала

Артемий Лебедев счел, что его основной YouTube-канал удалили из-за американских спецслужб

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев счел, что YouTube мог удалить его основной канал по требованию американских спецслужб. Подоплеку блокировки своих аккаунтов он раскрыл в обзоре новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев указал, что YouTube в конце февраля, помимо основного канала, удалил и запасной канал, а также заблокировал профиль менеджера, чья почта была привязана к его аккаунту. «Короче, YouTube просто под корень все из огнемета удалил. И понятно, что это решение не компании Google, а, скорее всего, это просто какая-то цэрэушная помойка. Ребята, когда поняли, что нет никакого способа бороться с моим здравомыслием и свободолюбием, просто пришли в Google и говорят: "Вот этого забанить"», — заявил блогер.

По мнению Лебедева, видеохостинг не мог желать удаления его канала, так как платформе это невыгодно, однако был вынужден «выполнять приказ какого-то информационного майора американских спецслужб».

Помимо того, блогер отметил, что до удаления на его основном канале было опубликовано порядка 700 различных роликов, включая видео о его путешествиях. «Конечно, очень обидно, когда такой большой труд, (...) и все это просто в один день удаляется», — посетовал он.

О том, что YouTube удалил основной канал Лебедева, стало известно в феврале. При попытке перейти на его профиль появлялось сообщение о том, что аккаунт заблокирован за нарушение условий использования платформы. До удаления на канал были подписаны более миллиона пользователей. Блогер вскоре создал новый аккаунт, однако он также подвергся блокировке.