Роскомнадзор опроверг намерение контролировать попытки обхода блокировок

Роскомнадзор: информация о личных устройствах пользователей собираться не будет

Роскомнадзор опроверг информацию о планах ведомства намерено собирать информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России сайты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РНК.

В ведомстве пояснили, что проект приказа подразумевает сбор сетевых адресов. «Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении Роскомнадзора контролировать попытки обхода блокировок. Газета «Ведомости» писала, что документом предполагает обязать операторов, имеющих лицензию на оказание услуг связи, предоставлять РНК информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете. Таким образом ведомство сможет получить информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты, говорилось в материале.