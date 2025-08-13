Интернет и СМИ
13:12, 13 августа 2025

Названы сроки официального запуска мессенджера Max

Вице-президент VK Морозов: Мессенджер Max официально запустят в начале осени
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов назвал сроки выхода мессенджера Max из стадии бета-тестирования. Об этом пишет РИА Новости.

«На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы», — заявил Морозов.

Ранее стало известно, что национальный мессенджер Max согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг». Как уточнил глава Минцифры Максут Шадаев, все необходимые разрешения получены.

Перед этим юрист Александр Хаминский заявил, что Max начнут предустанавливать на смартфоны с 1 сентября. Он подчеркнул, что эти положения закреплены федеральным законом.

