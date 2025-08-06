Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:52, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Юрист анонсировал обязательную предустановку мессенджера Max на новые смартфоны

Юрист Хаминский: Max начнут устанавливать на все новые смартфоны с 1 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, когда мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Его слова приводит РИА Новости.

Хаминский напомнил, что Max включает в себя функции общения, интеграцию с государственными сервисами (Госуслуги, цифровая подпись), а также финансовые инструменты через систему быстрых платежей.

Материалы по теме:
Блокировка WhatsApp в России в 2025 году: отключат ли мессенджер и чем его можно заменить
Блокировка WhatsApp в России в 2025 году:отключат ли мессенджер и чем его можно заменить
25 июля 2025
Блокировка WhatsApp в России в 2025 году: отключат ли мессенджер и чем его можно заменить
Блокировка WhatsApp в России в 2025 году:отключат ли мессенджер и чем его можно заменить
25 июля 2025

«С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом», — анонсировал он.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург первым в России начал использовать Max для работы городских служб. В мессенджере создали аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга «122».

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Ожидается, что с его помощью россияне смогут обмениваться сообщениями и звонить, а также пользоваться сервисами для решения повседневных задач: например, заказывать еду и покупать билеты. Кроме того, там можно будет получить доступ к государственным сервисам и цифровым документам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа встретится с руководством России 6 августа. Чего ожидают от этого визита в Москве и в Вашингтоне?

    Под Суджей солдаты ВСУ заставили пожилую беженку тащить на руках тело соседки

    Исполнителям теракта в «Крокусе» оставалось доехать до Украины 142 километра

    В российском регионе перекрыли движение по федеральной трассе из-за обвала полотна

    Россиянам назвали факторы риска при загаре

    Мужчина прожил 19 лет в браке и оказался настигнут мерзкой проблемой

    Юрист анонсировал обязательную предустановку мессенджера Max на новые смартфоны

    Жители Брянска сообщили о «массированном налете» на город

    Раскрыто состояние Зеленского перед визитом Уиткоффа в Москву

    Песков назвал необходимую вещь для нормализации отношений РФ и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости