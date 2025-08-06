Юрист анонсировал обязательную предустановку мессенджера Max на новые смартфоны

Юрист Хаминский: Max начнут устанавливать на все новые смартфоны с 1 сентября

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, когда мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Его слова приводит РИА Новости.

Хаминский напомнил, что Max включает в себя функции общения, интеграцию с государственными сервисами (Госуслуги, цифровая подпись), а также финансовые инструменты через систему быстрых платежей.

«С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом», — анонсировал он.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург первым в России начал использовать Max для работы городских служб. В мессенджере создали аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга «122».

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Ожидается, что с его помощью россияне смогут обмениваться сообщениями и звонить, а также пользоваться сервисами для решения повседневных задач: например, заказывать еду и покупать билеты. Кроме того, там можно будет получить доступ к государственным сервисам и цифровым документам.