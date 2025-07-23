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12:34, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Российский регион начал внедрять мессенджер Max для работы городских служб

Беглов: Петербург первым начнет использовать Max для работы городских служб
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Санкт-Петербург первым в России начнет использовать отечественный мессенджер Max для работы городских служб. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в Telegram.

«Петербург станет первым регионом, который использует мессенджер Max для работы городских служб», — написал Беглов.

По его словам, в сервисе уже созданы аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга «122». С ними пользователи могут переписываться или звонить им внутри мессенджера. В дальнейшем функционал будет расширен.

Ранее сообщалось, что компанию «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура холдинга VK — назначили ответственной за работу Max. Уточнялось, что на базе Max создают многофункциональный сервис обмена информацией.

Перед этим стало известно, что в новом российском мессенджере началось тестирование каналов. В нем участвуют некоторые средства массовой информации, известные блогеры и звезды.

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