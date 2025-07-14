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17:42, 14 июля 2025Интернет и СМИ

В новом российском мессенджере начали тестировать каналы

В мессенджере Max началось тестирование каналов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В новом российском мессенджере Max началось тестирование каналов. Как сообщает «Российская газета», в нем принимают участие некоторые средства массовой информации, известные блогеры и звезды.

Отмечается, что в Max уже появились каналы Минцифры, блогера Сергея Минаева, певицы Клавы Коки, дизайнера Артемия Лебедева и некоторых других знаменитостей. Суммарно же в тестировании принимают участие более 50 авторов, их можно найти на отдельной витрине внутри приложения с помощью встроенного поиска.

Пользователи могут ставить реакции на публикации в каналах, закреплять их в списке чатов и объединять в папки. В скором времени разработчики обещают добавить возможность оставлять комментарии под постами и настраивать визуальное оформление каналов.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Max может превратиться в единую национальную платформу. Мнение было озвучено в контексте теоретической блокировки Telegram на территории России.

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