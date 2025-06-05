В Госдуме оценили вероятность блокировки Telegram

Депутат Горелкин: Telegram не заблокируют в РФ, если он будет соблюдать закон

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин оценил вероятность блокировки Telegram. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Горелкина, мессенджер не заблокируют, если он будет соблюдать российские законы. «Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — написал он.

Он также отметил, что национальный мессенджер Max, который находится в разработке, может стать единой национальной платформой. По задумке, он должен обеспечить высокое качество звонков и возможность ведения личных каналов, а также быть интегрирован в государственные сервисы.

Ранее сообщалось, что интернет-холдинг VK планирует весной запустить бета-версию цифровой платформы Max. На первом этапе она будет включать в себя мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежную систему.