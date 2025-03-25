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09:42, 25 марта 2025Интернет и СМИ

VK запустит аналог китайского сервиса WeChat

VK создаст аналог китайского сервиса WeChat с платежами и госуслугами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Интернет-холдинг VK планирует весной запустить бета-версию цифровой платформы Max. На первом этапе она будет включать в себя мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежную систему. Соответствующие сведения публикуют «Ведомости» со ссылкой на источники.

Планируется, что в дальнейшем в Max должны появиться государственные и прочие сервисы. Если это произойдет, то платформа может стать аналогом китайского мессенджера WeChat.

Уточняется, что бета-версию Max могут выпустить в мобильном и десктопном вариантах. Протестировать ее смогут пользователи устройств на базе iOS и Android. Зарегистрироваться на платформе смогут владельцы российских и белорусских сим-карт.

Ранее ВКонтакте представила новые способы получения отметки «Подтвержденный бизнес». Теперь пользователи платформы смогут получить серую галочку через «СберБизнес ID» и «Госуслуги». До этого подтверждение реквизитов было доступно через сервисы Т-Банка и Альфа-Банка.

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