Во «ВКонтакте» появились новые способы подтверждения бизнеса

Пользователи ВКонтакте смогут подтвердить бизнес-сообщество через Госуслуги

ВКонтакте представила новые способы получения отметки «Подтвержденный бизнес». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе соцсети.

Теперь пользователи платформы смогут получить серую галочку через «СберБизнес ID» и «Госуслуги». Ранее подтверждение реквизитов было доступно через сервисы Т-Банка и Альфа-Банка. Отметка «Подтвержденный бизнес» помогает предпринимателям и юрлицам повысить уровень доверия среди онлайн-покупателей: наличие галочки у сообщества показывает, что оно ведет существующий бизнес.

При этом получить галочку можно по желанию. Чтобы сообщество отметили как «Подтвержденный бизнес», необходимо авторизоваться через «VK Бизнес ID», а затем либо подтвердить реквизиты через банковские сервисы или «Госуслуги», либо загрузить необходимые документы в личном кабинете «VK Бизнес ID» для ручной проверки.

Ранее во «ВКонтакте» появилась возможность оставлять отзывы в бизнес-сообществах. Все отзывы находятся в открытом доступе, и из них будет формироваться рейтинг сообщества (от одной до пяти звезд).