Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:12, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Во «ВКонтакте» появились новые способы подтверждения бизнеса

Пользователи ВКонтакте смогут подтвердить бизнес-сообщество через Госуслуги
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

ВКонтакте представила новые способы получения отметки «Подтвержденный бизнес». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе соцсети.

Теперь пользователи платформы смогут получить серую галочку через «СберБизнес ID» и «Госуслуги». Ранее подтверждение реквизитов было доступно через сервисы Т-Банка и Альфа-Банка. Отметка «Подтвержденный бизнес» помогает предпринимателям и юрлицам повысить уровень доверия среди онлайн-покупателей: наличие галочки у сообщества показывает, что оно ведет существующий бизнес.

При этом получить галочку можно по желанию. Чтобы сообщество отметили как «Подтвержденный бизнес», необходимо авторизоваться через «VK Бизнес ID», а затем либо подтвердить реквизиты через банковские сервисы или «Госуслуги», либо загрузить необходимые документы в личном кабинете «VK Бизнес ID» для ручной проверки.

Ранее во «ВКонтакте» появилась возможность оставлять отзывы в бизнес-сообществах. Все отзывы находятся в открытом доступе, и из них будет формироваться рейтинг сообщества (от одной до пяти звезд).

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военблогер заявил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым

    Живущий в храме кот научился «давать пять» посетителям и стал звездой интернета

    Главы Еврокомиссии и Евросовета побеседовали с прикрытыми ртами

    Раскрыт гонорар брата Горшка

    Момент закладки взрывчатки в банкомат в Москве попал на видео

    Российский космический мусоросборщик создадут многоразовым

    Путин поздравил россиянок с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Пилот подал сигнал об особо опасной инфекции на борту российского самолета

    На Западе Зеленскому предрекли отстранение от власти руками Трампа

    Способность Украины заместить Starlink оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше