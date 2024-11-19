Бизнес ВКонтакте получит отзывы

Во ВКонтакте появилась возможность оставлять отзывы в бизнес-сообществах

Пользователи социальной сети ВКонтакте получат возможность оставлять отзывы в бизнес-сообществах. Об этом говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, потребители смогут оценить опыт заказа товара, получения услуги, посещения салона и магазина, а также оставить впечатления о продавце. В свою очередь бизнес-сообщества смогут получить обратную связь от клиентов в удобном формате, а также ответить на все оставленные отзывы.

При этом пользователь сможет оставить лишь один отзыв: его можно будет дополнить фотографиями (до пяти штук), а также отредактировать или удалить. Все отзывы находятся в открытом доступе, и из них будет формироваться рейтинг сообщества (от одной до пяти звезд). Уточняется, что отклики будут проходить автоматическую модерацию. В свою очередь, пользователи смогут следить за статусом отзыва: опубликован он или отклонен.

Руководитель направления «Рейтинги и Отзывы» ВКонтакте Руслан Мухлисов подчеркнул, что новая функция позволит бизнес-сообществам получать честную обратную связь, а пользователями — информацию о продавцах, товарах и услугах. Благодаря откликам клиенты смогут принимать взвешенное решение — обращаться к тому или иному предпринимателю или нет.

Новая опция стала доступна в шапке бизнес-сообщества в соцсети.

Ранее стало известно, что VK стала лидером по количеству публикаций и авторов в России. Так, в октябре этого года в российских соцсетях выложили 1,815 миллиарда публичных записей, из которых 378 миллионов оказались опубликованы во «ВКонтакте». На долю соцсети приходится 20 процентов всех постов в соцсетях страны, что делает ее пользователей наиболее активными.