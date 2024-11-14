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18:03, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Названа самая популярная соцсеть в России

VK лидирует среди социальных сетей по количеству публикаций и авторов в РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Исследование Brand Analytics, в ходе которого был изучен уровень медиапотребления в соцсетях России в октябре 2024 года, показало абсолютное лидерство VK по количеству публикаций и авторов. Об этом «Лента.ру» узнала из оказавшегося в ее распоряжении пресс-релиза компании.

В октябре этого года в российских соцсетях выложили 1,815 миллиарда публичных записей, из которых 378 миллионов оказались опубликованы во «ВКонтакте». На долю VK приходится 20 процентов всех постов в соцсетях страны, что делает ее пользователей наиболее активными. Помимо этого, VK удерживает первенство по количеству авторов контента — более 22,4 миллиона пользователей делятся своей жизнью с подписчиками на платформе ежемесячно.

«Мы активно работаем над тем, чтобы в социальной сети было все необходимое для создания, продвижения и монетизации контента. Недавно мы запустили платформу для взаимодействия авторов и бизнеса VK AdBlogger, с помощью которой сообщества могут получать заявки на рекламу от крупных компаний», — рассказал директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Он добавил, что компания намерена и дальше создавать новые инструменты, которые обеспечат более выгодное сотрудничество пользователей с платформой.

Ранее в VK объявили дату начала продаж умной колонки VK Капсула Про с Марусей. Они стартуют 28 ноября.

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