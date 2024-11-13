VK объявили дату начала продаж умной колонки VK Капсула Про с Марусей

Новая флагманская колонка VK Капсула Про поступит в продажу 28 ноября

Продажи новой флагманской колонки VK Капсула Про стартуют 28 ноября, о чем компания сообщила «Ленте.ру».

Колонка мощностью 65 Вт поддерживает технологию пространственного звучания. Кроме того, она оснащена большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом. Стоимость колонки составит 24 990 рублей.

Капсула имеет футуристичный дизайн. На сенсорном экране будут отображаться плеер, часы, погода и данные умного дома.

Новая модель может быть центром умного дома благодаря встроенному Zigbee-хабу. Также колонка оснащена датчиками движения, климата и освещенности, что позволяет автоматизировать различные сценарии умного дома.

Владельцам колонки VK Капсула Про будут доступны все навыки голосового помощника Маруси: от управления музыкой и чтения сказок до возможности озвучивать ленту ВКонтакте и новости.

В линейке будут представлены четыре насыщенных цвета: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Приобрести обновленную колонку можно будет в розничных магазинах DNS и у «Ростелекома».

В августе анонсировалось, что VK обновит линейку своих умных устройств, и среди прочего в первой половине осени представит новую флагманскую колонку — VK Капсула Про.

