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17:18, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Популярная российская колонка поумнеет

VK выпустит новую флагманскую умную колонку Капсула Про

Фото: VK

VK обновит линейку своих умных устройств, и среди прочего в первой половине осени представит новую флагманскую колонку — VK Капсула Про, о чем компания сообщила «Ленте.ру».

Новая умная колонка VK Капсула Про получит обновленный внешний вид и усиленную мощность звука. Девайс сможет управлять умным домом, в нем будут датчики температуры, влажности и освещенности, датчик присутствия, который работает на алгоритмах обработки ультразвуковых волн.

Кроме того, команда голосового помощника Маруся улучшит функциональность AI-технологий.

Как добавили в VK, в первом квартале 2024 пользователи совокупно провели на 50 процентов больше времени, используя голосового помощника в сервисах компании, чем годом ранее. Команды Маруси и VK Капсулы с прошлого года начали объединение в единое направление, которое развивает контентные и рекомендательные системы во всех сервисах VK, искусственный интеллект и умные устройства.

Ранее пользователям соцсети «ВКонтакте» стала доступна настройка меню в приложении. Юзеры получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами.

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      Антон Похиляк
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