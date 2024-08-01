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14:04, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция

Пользователи «ВКонтакте» смогут настраивать меню в приложении

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Пользователям соцсети «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция — настройка меню в приложении. Юзеры получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Таким образом, поклонники коротких роликов смогут выбрать «VK Клипы», а слушатели «VK Музыки» — включить быстрый переход к трекам и плейлистам. Алгоритмы машинного обучения подбирают разделы с учетом активности и интересов пользователей. Они, в свою очередь, могут выбрать предложенный вариант или настроить навигационные вкладки самостоятельно. При этом самые востребованные разделы, такие как лента, поиск с рекомендациями и «VK Мессенджер», будут доступны всегда.

«У "ВКонтакте" большое количество востребованных продуктов, и у каждого пользователя свои приоритеты и вкусы. Мы продолжаем развивать платформу в ответ на запрос аудитории гибко управлять своим онлайн-пространством. Главное для миллионов пользователей навигационное меню теперь предлагает персонализированный подход. Благодаря быстрому доступу важные для пользователя функции находятся в одном касании. Можно сфокусироваться на том, ради чего вы открываете приложение», — рассказал директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев. Он пообещал, что вскоре соцсеть представит новые обновления, которые привнесут в интерфейсы широкие возможности для интуитивного взаимодействия с навигацией и контентом.

В марте создателям контента «ВКонтакте» стал доступен перевод доходов через Систему быстрых платежей (СБП).

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