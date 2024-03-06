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16:09, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

Авторы «ВКонтакте» смогут переводить доходы через СБП, комиссия составит 0,1 %

Фото: Christin Hume / Unsplash

Создатели контента «ВКонтакте» теперь смогут делать переводы на счет в российском банке через Систему быстрых платежей (СБП). Платформой для таких переводов выступает VK Pay, сообщается в пресс-релизе.

Комиссия за перевод через СБП в VK Pay составляет 0,1 процента, что является минимумом среди всех способов перевода. Деньги сразу зачисляются на банковский счет — нужно выбрать VK Pay, указать номер телефона, банк для перевода и подтвердить транзакцию кодом из СМС.

Как рассказал директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам VK Иван Смирнов, планируется и дальше улучшать клиентский опыт сервиса VK Pay и оптимизировать комиссии для переводов через кабинет выплат. Говоря о доступности переводов через СБП, он обратил внимание на сниженную комиссию и возможность за счет нее увеличить свой доход.

В свою очередь директор по развитию инновационных сервисов НСПК (выступает операционным платежным и клиринговым центром СБП) Игорь Тростников заявил, что более 86 миллионов россиян используют СБП для мгновенных переводов, среди них есть и активные пользователи сервисов VK. «Такая интеграция позволит авторам "ВКонтакте" удобно, выгодно и безопасно переводить деньги на счет», — пояснил он.

«ВКонтакте» запустила кабинет выплат в 2023 году, чтобы авторы могли напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации.

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      Алина Гончарова
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