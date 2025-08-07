Сервис Max согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре «Госуслуг»

Шадаев: ФСБ согласовала условия доступа Max к инфраструктуре портала «Госуслуги»

Национальный мессенджер Max согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг» Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

По его словам, все необходимые разрешения получены. В настоящее время ведется техническая реализация и тестирование.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Max начнут предустанавливать на смартфоны с 1 сентября. Он подчеркнул, что эти положения закреплены федеральным законом.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Ожидается, что с его помощью россияне смогут обмениваться сообщениями и звонить, а также пользоваться сервисами для решения повседневных задач: например, заказывать еду и покупать билеты.