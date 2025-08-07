Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:56, 7 августа 2025Интернет и СМИ

Сервис Max согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре «Госуслуг»

Шадаев: ФСБ согласовала условия доступа Max к инфраструктуре портала «Госуслуги»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Национальный мессенджер Max согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг» Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

По его словам, все необходимые разрешения получены. В настоящее время ведется техническая реализация и тестирование.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Max начнут предустанавливать на смартфоны с 1 сентября. Он подчеркнул, что эти положения закреплены федеральным законом.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Ожидается, что с его помощью россияне смогут обмениваться сообщениями и звонить, а также пользоваться сервисами для решения повседневных задач: например, заказывать еду и покупать билеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал условия встречи с Путиным

    25 лет назад в Москве прогремел взрыв в переходе под Пушкинской площадью. Почему организаторов страшного теракта не смогли найти?

    Популярная певица рассказала о переезде в Москву

    Сервис Max согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре «Госуслуг»

    Стало известно о начале новой украинской атаки на российские аэродромы

    Трамп назвал способного добиться прекращения огня на Украине политика

    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

    Милонов призвал запретить строительство «живопырок»

    На Западе назвали причину желания Зеленского встретиться с Путиным

    Трамп высказался о введении санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости