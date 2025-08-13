В Роскомнадзоре заявили о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram

Роскомнадзор: Звонки в WhatsApp и Telegram частично ограничиваются

В России для противодействия преступности частично ограничиваются звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Об этом в Роскомнадзоре заявили РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, указанные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами для обмана, вымогательства, вовлечения в диверсии и теракты российских граждан. При этом владельцы платформ игнорировали требования о принятии мер противодействия, добавили в Роскомнадзоре.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — говорится в заявлении Роскомнадзора. Вместе с тем там подчеркнули, что других ограничений функционала этих сервисов не вводится.

Ранее россияне пожаловались на сбои в работе WhatsApp и Telegram. По данным на 11 августа, за сутки о проблемах у WhatsApp заявили более 4,2 тысячи человек, о сбое у Telegram — 7,9 тысячи человек.