В работе WhatsApp и Telegram произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram

В работе популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su.

Сообщается, что на сбой в работе WhatsApp пожаловались более 4,2 тысячи человек за 24 часа. Уточняется, что больше всего сообщений о сбое поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской области и Челябинской областей и Республики Карелия.

На проблемы в работе Telegram пожаловалось около 7,9 тысячи человек за сутки. О сбое сообщили жители республики Крым, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Санкт-Петербурга и Чувашской республики. Пользователи отметили сбой в работе мобильного приложения, общий сбой и проблемы с оповещением.

Ранее стало известно, что сбой произошел в работе электронных сервисов СДЭК. Пользователи пожаловались, что не могли войти в личный кабинет и отметили проблемы в работе сайта.