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12:03, 4 августа 2025Интернет и СМИ

В работе СДЭК произошел сбой

В СДЭК сообщили, что восстановят работу личного кабинета в ближайшее время
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В работе сервиса СДЭК произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Сообщается, что за час на работу сервисов пожаловались около 500 человек. В частности, пользователи сообщили о проблемах со входом в личный кабинет и работой сайта. Больше всего обращений поступило из Республики Адыгея, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Ярославской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В компании подтвердили, что часть пользователей могут столкнуться с проблемами при входе в личный кабинет. СДЭК пообещал восстановить работу сервисов в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе сервисов «Почты России». Жалобы поступили от пользователей из Москвы, Республики Карелия и других российских регионов.

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