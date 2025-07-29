В работе сайта «Почты России» произошел сбой

В работе сайта сервиса «Почта России» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.
За сутки о проблемах в работе страницы сообщили более 400 пользователей. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской и Московской областей, а также из республики Карелия.
На сбой пожаловались пользователи как стационарных, так и мобильных устройств. Неполадки возникли при работе на операционных системах Windows, Android, iOS, Mac OS и Linux.
Позднее компания сообщила, что ее ресурсы работают в штатном режиме. «Сайт, мобильное приложение — все надежно, безопасно, под контролем», — заявила «Почта России».
Ранее стало известно, что сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке. Сообщалось, что из-за кибернападения пропала база пациентов. Также отмечалось, что медики вручную ведут запись приема.
29 июля сообщалось, что хакеры атаковали известную сеть аптек «Столички». Пресс-служба компании заверила, что работу аптек восстановят в кратчайшие сроки.