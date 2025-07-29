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17:32, 29 июля 2025Интернет и СМИ

В работе сайта «Почты России» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе сайта «Почты России»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

В работе сайта сервиса «Почта России» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

За сутки о проблемах в работе страницы сообщили более 400 пользователей. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской и Московской областей, а также из республики Карелия.

На сбой пожаловались пользователи как стационарных, так и мобильных устройств. Неполадки возникли при работе на операционных системах Windows, Android, iOS, Mac OS и Linux.

Позднее компания сообщила, что ее ресурсы работают в штатном режиме. «Сайт, мобильное приложение — все надежно, безопасно, под контролем», — заявила «Почта России».

Ранее стало известно, что сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке. Сообщалось, что из-за кибернападения пропала база пациентов. Также отмечалось, что медики вручную ведут запись приема.

29 июля сообщалось, что хакеры атаковали известную сеть аптек «Столички». Пресс-служба компании заверила, что работу аптек восстановят в кратчайшие сроки.

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