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15:41, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Известная сеть аптек подверглась хакерской атаке

Сеть аптек «Столички» остановила работу из-за хакерской атаки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Известная сеть аптек «Столички» остановила работу из-за хакерской атаки. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании.

«Сеть социальных аптек "Столички" подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов», — говорится в заявлении.

Представители компании подчеркнули, что полноценную работу аптек восстанавливают. В пресс-службе добавили, что половина магазинов уже открыты для посетителей. Представители сети также пообещали полностью восстановить магазины после кибератаки в кратчайшие сроки.

29 июля стало известно, что аптеки «Столички» остановили работу в Москве по техническим причинам. Покупателям не была доступна функция бронирования и просмотра данных по программе лояльности. Кроме того, в магазинах сети не работали кассы и учетные системы. Все недоступные функции пообещали восстановить в ближайшее время.

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