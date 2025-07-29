Известная сеть аптек подверглась хакерской атаке

Сеть аптек «Столички» остановила работу из-за хакерской атаки

Известная сеть аптек «Столички» остановила работу из-за хакерской атаки. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании.

«Сеть социальных аптек "Столички" подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов», — говорится в заявлении.

Представители компании подчеркнули, что полноценную работу аптек восстанавливают. В пресс-службе добавили, что половина магазинов уже открыты для посетителей. Представители сети также пообещали полностью восстановить магазины после кибератаки в кратчайшие сроки.

29 июля стало известно, что аптеки «Столички» остановили работу в Москве по техническим причинам. Покупателям не была доступна функция бронирования и просмотра данных по программе лояльности. Кроме того, в магазинах сети не работали кассы и учетные системы. Все недоступные функции пообещали восстановить в ближайшее время.