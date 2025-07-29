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14:05, 29 июля 2025Экономика

Крупная российская сеть аптек остановила работу

РБК: Аптеки «Столички» в Москве остановили работу
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Аптеки «Столички» остановили работу в Москве по техническим причинам, сообщили РБК в пресс-службе сети.

Все недоступные функции, включая бронирование, там пообещали восстановить в ближайшее время. По данным Mash, речь идет о взломе, справиться с последствиями которого планируется в течение одного-двух дней, а сотрудников аптеки пока отправили в отгул.

Источник «Ленты.ру» не подтверждает информацию об отгулах, отмечая, что сотрудники второй день в рамках сложившейся ситуации находятся на рабочих местах, а «айтишники ездят по аптекам и ставят новые жесткие диски».

28 июля стало известно, что работа авиакомпании «Аэрофлот» оказалась фактически парализована из-за хакерской атаки, в результате которой, по некоторым данным, злоумышленникам удалось украсть терабайты данных и получить контроль над компьютерами сотрудников.

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