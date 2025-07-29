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16:52, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Крупная российская сеть клиник подверглась хакерской атаке

Сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Крупная российская сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке. Об этом пишет Shot.

«Новой жертвой неизвестных хакеров стала сеть клиник "Семейный доктор". Исчезла база пациентов, возможно, навсегда», — говорится в сообщении. Отмечается, что пока врачи ведут записи во время приема вручную.

В настоящий момент официальный сайт сети недоступен.

Название «Семейный доктор» носит также сеть поликлиник. Она, в отличие от сети клиник, работает в штатном режиме. «Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам. Данные пациентов находятся в безопасности», — заявили представители сети в Telegram.

Ранее 29 июля стало известно, что хакеры атаковали известную сеть аптек «Столички». В пресс-службе компании пообещали полностью восстановить работу сети в кратчайшие сроки.

28 июля работа авиакомпании «Аэрофлот» оказалась фактически парализована. Перевозчик отменил десятки рейсов и попросил купивших на них билет пассажиров не приезжать в аэропорты. Позднее о причастности к сбою в работе заявили хакеры.

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