Крупная российская сеть клиник подверглась хакерской атаке

Сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке

Крупная российская сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке. Об этом пишет Shot.

«Новой жертвой неизвестных хакеров стала сеть клиник "Семейный доктор". Исчезла база пациентов, возможно, навсегда», — говорится в сообщении. Отмечается, что пока врачи ведут записи во время приема вручную.

В настоящий момент официальный сайт сети недоступен.

Название «Семейный доктор» носит также сеть поликлиник. Она, в отличие от сети клиник, работает в штатном режиме. «Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам. Данные пациентов находятся в безопасности», — заявили представители сети в Telegram.

Ранее 29 июля стало известно, что хакеры атаковали известную сеть аптек «Столички». В пресс-службе компании пообещали полностью восстановить работу сети в кратчайшие сроки.

28 июля работа авиакомпании «Аэрофлот» оказалась фактически парализована. Перевозчик отменил десятки рейсов и попросил купивших на них билет пассажиров не приезжать в аэропорты. Позднее о причастности к сбою в работе заявили хакеры.