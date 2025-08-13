Названо условие восстановления доступа к звонкам в WhatsApp и Telegram

Минцифры: Звонки в WhatsApp восстановят после соблюдения им требований законов

В Минцифры России назвали условие восстановления доступа к звонкам в мессенджерах WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Telegram. Официальное заявление опубликовано на сайте министерства.

«Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства», — указали в Минцифры.

В министерстве добавили, что большая часть мошеннических звонков перешла в иностранные мессенджеры, поскольку в России благодаря системе «Антифрод» удается успешно блокировать вызовы, которые злоумышленники совершают с подменных номеров. Однако владельцы таких сервисов, в том числе WhatsApp и Telegram, не соблюдают требования российского законодательства в отношении такого рода правонарушений, отметили в Минцифры.

Как сообщалось ранее, в министерстве также заявили, что в связи с частичным ограничением звонков через WhatsApp и Telegram число мошеннических вызовов через иностранные мессенджеры может снизиться.

13 августа в Роскомнадзоре заявили, что в России частично ограничиваются звонки в WhatsApp и Telegram. В ведомстве объяснили такую меру противодействием преступности.