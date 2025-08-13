Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:36, 13 августа 2025Интернет и СМИ

Названо условие восстановления доступа к звонкам в WhatsApp и Telegram

Минцифры: Звонки в WhatsApp восстановят после соблюдения им требований законов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Freepik

В Минцифры России назвали условие восстановления доступа к звонкам в мессенджерах WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Telegram. Официальное заявление опубликовано на сайте министерства.

«Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства», — указали в Минцифры.

В министерстве добавили, что большая часть мошеннических звонков перешла в иностранные мессенджеры, поскольку в России благодаря системе «Антифрод» удается успешно блокировать вызовы, которые злоумышленники совершают с подменных номеров. Однако владельцы таких сервисов, в том числе WhatsApp и Telegram, не соблюдают требования российского законодательства в отношении такого рода правонарушений, отметили в Минцифры.

Как сообщалось ранее, в министерстве также заявили, что в связи с частичным ограничением звонков через WhatsApp и Telegram число мошеннических вызовов через иностранные мессенджеры может снизиться.

13 августа в Роскомнадзоре заявили, что в России частично ограничиваются звонки в WhatsApp и Telegram. В ведомстве объяснили такую меру противодействием преступности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Роскомнадзоре заявили о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram

    Названы особенности советского «титана Апокалипсиса»

    Генерал назвал сроки взятия Славянска и Краматорска на фоне прорыва фронта армией России

    Набиуллина ответила на вопрос о необходимости брать ипотеку при высоких ставках

    Еще одна зарубежная авиакомпания запретила использование на борту пауэрбанков

    Элитной группе диверсантов во главе с подполковником из разведки Украины запросили 120 лет

    В Эстонии подняли в воздух истребители F-35 из-за якобы самолетов России

    Израильский Генштаб определился с планом наступления в Газе

    Решетова высказалась об особенности своей кожи фразой «не могла на себя смотреть»

    Раскрыты детали звонка Трампа с Зеленским и лидерами стран Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости