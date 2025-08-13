Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:31, 13 августа 2025Интернет и СМИ

В Минцифры прокомментировали решение Роскомнадзора ограничить звонки в WhatsApp и Telegram

Минцифры: Ограничение звонков в WhatsApp снизит число мошеннических вызовов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Worawee Meepian / Shutterstock / Fotodom  

Минцифры прокомментировало решение Роскомнадзора о частичном ограничении звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Слова ведомства о том, что эта мера поможет бороться с мошенничеством, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что благодаря этому шагу число мошеннических вызовов через иностранные мессенджеры может снизиться. «Решение Роскомнадзора поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что речь идет об ограничении только голосовых вызовов. Другие же функции платформ будут доступны, отмечается в сообщении.

Ранее 13 августа Роскомнадзор заявил, что в России частично ограничиваются звонки через WhatsApp и Telegram. В ведомстве объяснили, что эти платформы стали основными сервисами для обмана россиян и вовлечения их в диверсии и теракты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России частично ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. Что об этом известно?

    Названы особенности советского «титана Апокалипсиса»

    Генерал назвал сроки взятия Славянска и Краматорска на фоне прорыва фронта армией России

    Набиуллина ответила на вопрос о необходимости брать ипотеку при высоких ставках

    Еще одна зарубежная авиакомпания запретила использование на борту пауэрбанков

    Элитной группе диверсантов во главе с подполковником из разведки Украины запросили 120 лет

    В Эстонии подняли в воздух истребители F-35 из-за якобы самолетов России

    Израильский Генштаб определился с планом наступления в Газе

    Решетова высказалась об особенности своей кожи фразой «не могла на себя смотреть»

    Раскрыты детали звонка Трампа с Зеленским и лидерами стран Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости