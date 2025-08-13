В Минцифры прокомментировали решение Роскомнадзора ограничить звонки в WhatsApp и Telegram

Минцифры: Ограничение звонков в WhatsApp снизит число мошеннических вызовов

Минцифры прокомментировало решение Роскомнадзора о частичном ограничении звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Слова ведомства о том, что эта мера поможет бороться с мошенничеством, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что благодаря этому шагу число мошеннических вызовов через иностранные мессенджеры может снизиться. «Решение Роскомнадзора поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что речь идет об ограничении только голосовых вызовов. Другие же функции платформ будут доступны, отмечается в сообщении.

Ранее 13 августа Роскомнадзор заявил, что в России частично ограничиваются звонки через WhatsApp и Telegram. В ведомстве объяснили, что эти платформы стали основными сервисами для обмана россиян и вовлечения их в диверсии и теракты.