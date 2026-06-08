На стройке российский рабочий пронзил коллегу отверткой

В Москве рабочий на стройке ударил коллегу отверткой

В Москве сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью коллеге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, конфликт произошел на строительной площадке в районе улицы Голубинской. После спора между двумя рабочими началась драка. В ходе схватки один из них нанес оппоненту отверткой два удара в живот и плечо. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии узнали о ЧП и прибыли на место, где задержали подозреваемого. 43-летний пострадавший с колото-резаными ранами был доставлен в больницу.

Ранее в Каменске-Уральском Красногорский городской суд приговорил местного жителя к принудительным работам за то, что он порезал своего знакомого в торговом центре.