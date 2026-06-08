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14:21, 8 июня 2026Культура

Звезда «Папиных дочек» поздравила Карпович с беременностью

Актриса Елизавета Арзамасова поздравила с беременностью Мирославу Карпович
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Елизавета Арзамасова поздравила коллегу по сериалу «Папины дочки» Мирославу Карпович с замужеством и беременностью. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Елизавета подчеркнула, что их с Мирославой связывают теплые, почти родственные отношения, и назвала коллег по «Папиным дочкам» кармическими сестрами.

«Мы очень рады за Мирославу. Мы будем радоваться за нее и обнимать так крепко, как только сможем, при первой же встрече», — поделилась артистка.

В начале июня Карпович, наиболее известная по роли Маши в сериале «Папины дочки», сообщила о замужестве. Также стало известно, что 40-летняя актриса готовится стать матерью. На недавних снимках из романтического отпуска в Париже она придерживает округлившийся живот.

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