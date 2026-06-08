Глава одного из крупнейших в России хосписов вымогала миллионы у семей смертельно больных

В Краснодаре глава хосписа получила 8 лет колонии за вымогательство ₽1,5 млн у пациентов

В Краснодаре начальник крупнейшего хосписа Наталья Дорошенкова получила восемь лет лишения свободы за вымогательство 1,5 миллиона рублей у семей смертельно больных пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, Дорошенкова — исполняющая обязанности заведующего отделением паллиативной помощи ГБУЗ № 1 — вымогала взятки у семей смертельно больных пациентов. Они отдавали ей от 50 до 540 тысяч рублей. Тех, чьи родственники не хотели платить, она угрожала выгнать. Кроме того, доктор забирала деньги, которые неравнодушные граждане жертвовали для отделения.

Суд признал ее виновной. Помимо срока она получила штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет на медицинскую деятельность.

Ранее сообщалось, что в Бурятии под суд попал бывший главный врач Баргузинской центральной районной больницы за сокрытие пьяного чиновника и наркотики.