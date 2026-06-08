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14:20, 8 июня 2026Мир

Посетившие ПМЭФ депутаты Европарламента выступили с призывом

Посетившие ПМЭФ депутаты Европарламента призвали к новым форматам диалога РФ и ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Депутаты Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург, прибывшие с визитом в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), призвали к созданию новых механизмов диалога между Москвой и Брюсселем и отказу от курса на эскалацию и экономическое противостояние. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии отправились в Москву 7 июня по приглашению Института Европы Российской академии наук. В программе визита запланированы встречи с представителями администрации президента РФ, Госдумы и гражданского общества.

«Мы считаем крайне необходимым создать новые форматы общественного диалога с Россией вместо того, чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая наносит ущерб прежде всего ЕС и Германии», — говорится в заявлении депутатов, поступившем в агентство.

Фирмених и фон дер Шуленбург отметили, что нынешний визит продолжит диалог, начатый ими в прошлом году во время поездки в Россию на 80-летие Победы над нацистской Германией. Немецкие парламентарии выразили серьезную обеспокоенность тем, что «ЕС все сильнее движется к войне», и призвали к срочным шагам по деэскалации.

По их мнению, только так удастся восстановить взаимное доверие и достичь прочного мирного урегулирования в Европе с учетом обоюдных интересов в сфере безопасности.

Ранее Великобритания, Франция и Германия выступили за диалог с Россией по украинскому урегулированию, в котором могут участвовать также и европейцы. По мнению лидеров стран, Европа должна сыграть важную роль в любом урегулировании.

В коммюнике приводятся несколько условий, которые, согласно мнению глав государств, могут помочь достичь долгосрочного мира на Украине. Во-первых, участники встречи призвали к немедленному прекращению огня и проведению дальнейших бесед в рамках переговорного трека по сложившейся линии боевого соприкосновения. В качестве следующих пунктов указываются гарантии безопасности, включающие развертывание иностранного военного контингента, и разморозка российских активов после окончания конфликта.

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