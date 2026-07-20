Советник Зеленского высказался об отставке Сырского

Советник Зеленского Литвин: На Ставке не будет обсуждаться замена главкома ВСУ Сырского

На Ставке не будет обсуждаться замена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Такое заявление сделал советник украинского лидера Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua» в Telegram.

«В который раз информация от депутата [Ярослава] Железняка является неправдой. Его сообщение о том, что будто бы на Ставке сегодня будет обсуждаться вопрос о новом главкоме, некорректно», — высказался Литвин.

Отмечается, что вопросы будут касаться запросов от командиров корпусов по снабжению.

В июле на Украине сменилось руководство Минобороны: министр обороны Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным «Украинской правды», одной из причин этого стали затяжные конфликты с Сырским, при этом издание не исключало и возможной отставки самого главкома ВСУ. В ряде украинских городов начались протесты: участники акций требуют вернуть Федорова на пост министра и отправить Сырского в отставку.

20 июля на Украине анонсировали отставку Сырского. В качестве возможных преемников рассматривались четыре кандидата.