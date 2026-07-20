В сборной Бельгии объявили об уходе главного тренера

В сборной Бельгии объявили об уходе Руди Гарсии с поста главного тренера команды

В сборной Бельгии объявили об уходе Руди Гарсии с поста главного тренера команды. Об этом сообщает сайт Королевской ассоциации футбола страны (RFBA).

Французский специалист начал работать с бельгийской сборной с января 2025 года. Он сменил на этом посту Доменико Тедеско. Под руководством Гарсии сборная Бельгии на ЧМ-2026 дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему победителю первенства планеты — сборной Испании — со счетом 1:2.

60-летний Гарсия ранее работал в ряде французских клубов, а также с итальянской «Ромой». С 2022 по 2023 годы он возглавлял «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

В решающем матче чемпионата мира команда Испании переиграла сборную Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а на 106-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник Ферран Торрес.