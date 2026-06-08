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14:15, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Заявление Мерца после встречи с Зеленским вызвало гнев на Западе

Боуз раскритиковал заявление канцлера ФРГ Мерца после встречи с Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети X.

«Трое самых непопулярных "лидеров" Европы за последнее поколение, подлизывающихся к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит "защита демократии" в умирающей Европе», — написал он.

Ранее стало известно, что Великобритания, Франция и Германия решили совместно производить для Украины дальнобойное оружие. Сообщается, что лидеры стран увидели острую необходимость в наращивании производства перехватчиков и совместной разработке средств противоракетной обороны, а также оружия, предназначенного для нанесения глубоких ударов и «поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины».

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