13:56, 19 мая 2026Силовые структуры

В российском городе задержали подростка за террористический акт

В Петербурге задержали подростка за поджог трансформатора
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали подростка за поджог трансформатора. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным агентства, 15-летний местный житель, причастный к поджогу трансформаторной подстанции на железнодорожной станции, использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Преступление он совершил по указанию неизвестного куратора, который дал задание через один из мессенджеров.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД при силовой поддержке ОМОН «Балтика» Росгвардии провели его задержание.

Ранее сообщалось, что суд решил судьбу обвиняемой в теракте российской блогерши-криминолога.

