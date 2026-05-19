13:02, 19 мая 2026Россия

Число пострадавших при аварийной посадке самолета в российском лесу выросло

Пострадавшего пассажира аварийно севшего в Якутии самолета госпитализировали
Елена Торубарова

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Якутии число пострадавших при аварийной посадке самолета в лесу выросло. Об этом стало известно из сообщения министерства здравоохранения российского региона.

По данным медиков, у одного из пассажиров диагностированы ожоги, его направили на госпитализацию в состоянии средней степени тяжести. «Угрозы жизни на момент осмотра нет», — заверили в министерстве.

Медики осмотрели всех из восьми пассажиров борта. Медицинская помощь потребовалась еще троим россиянам. Их состояние оценили как удовлетворительное. Дальнейшее лечение будет оказываться амбулаторно.

«Остальным пассажирам самолета медицинская помощь не потребовалась», — заключили в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что при происшествии пострадал командир воздушного судна. Ему помощь оказали на месте.

Воздушное судно, патрулировавшее пожароопасную обстановку, произвело вынужденную посадку в лесу Якутии. Причиной произошедшего назвали отказ двигателя.

