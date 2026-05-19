Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:53, 19 мая 2026Авто

Дилер дал прогноз для российского вторичного авторынка на 2027 год

Трехлетние китайские машины с пробегом станут главным трендом 2027 года в России
Марина Аверкина
СюжетОСАГО

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На российском вторичном рынке с 2027 года начнет активно расти доля ввозимых китайских автомобилей возрастом от трех лет, включая гибриды и электрокары. Об этом «Автостату» заявил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По словам эксперта, интерес к этому сегменту сформирует растущее доверие к подержанным машинам китайских брендов. Многие автомобили с пробегом находятся в хорошем состоянии, имеют минимальный износ и богатое оснащение. Самые массовые марки — Geely, Chery, Haval и Changan — зарекомендовали себя лучше остальных благодаря техническим характеристикам, адаптации к местным условиям, доступности запчастей и развитой дилерской сети, объяснет Шапринский. К тому же такие машины чаще сохраняют более высокую остаточную стоимость по сравнению с малоизвестными китайскими брендами.

Материалы по теме:
Автомобиль по трейд-ин: что это такое простыми словами, как работает, плюсы и минусы
Автомобиль по трейд-ин:что это такое простыми словами, как работает, плюсы и минусы
20 января 2026
Как поменять водительские права в 2026 году: пошаговая инструкция по замене водительского удостоверения
Как поменять водительские права в 2026 году:пошаговая инструкция по замене водительского удостоверения
17 декабря 2025

Цикл владения китайским автомобилем пока короче среднего показателя по рынку: владельцы готовы менять машину на новую уже через 3–4 года после покупки. Как раз такой срок подходит для автомобилей, купленных в 2022–2023 годах, когда китайские бренды начали активно расширять присутствие в России. По словам дилера, доля китайских марок в продажах автомобилей с пробегом продолжит увеличиваться.

В целом рынок китайских машин с пробегом сейчас отличается ростом предложения, но требует осторожности при выборе из-за рисков, связанных с надежностью и ликвидностью. В сети «Прагматика» прогнозируют, что основной спрос в текущем году сконцентрируется на машинах до пяти лет со средним пробегом до 80 тысяч километров, не работавших в такси.

Ранее стало известно, на какие автомобили чаще всего водители без опыта оформляют полисы ОСАГО. Как правило, первой машиной новички выбирают проверенные подержанные иномарки с недорогими и доступными запчастями. Если же приобретается новый автомобиль, то им с высокой долей вероятности будет Lada Granta.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Поездка жителей Подмосковья на Байкал закончилась массовой гибелью

    Россиянам назвали идеальную замену наличной иностранной валюте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok