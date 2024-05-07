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22:30, 7 мая 2024Мир

В США заявили об использовании Западом украинских детей для секса и органов

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: украинских детей на Западе используют для секса
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Ларри Джонсон

Ларри Джонсон. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Западные страны используют украинских детей для сексуальной эксплуатации, утверждает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«С Украины поступают сообщения о том, что Запад продает детей, что их используют для секса и извлечения органов», — заявил он. По его словам, речь идет не о единичных сообщениях.

Ранее сообщалось, что большинство разыскиваемых Украиной детей, которые оказались в Германии после начала специальной военной операции (СВО), въехали в ФРГ по собственному желанию. До этого в Киеве считали, что эти дети были насильно вывезены в Россию.

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      Марина Совина
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