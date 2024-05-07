В США заявили об использовании Западом украинских детей для секса и органов

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: украинских детей на Западе используют для секса

Западные страны используют украинских детей для сексуальной эксплуатации, утверждает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«С Украины поступают сообщения о том, что Запад продает детей, что их используют для секса и извлечения органов», — заявил он. По его словам, речь идет не о единичных сообщениях.

Ранее сообщалось, что большинство разыскиваемых Украиной детей, которые оказались в Германии после начала специальной военной операции (СВО), въехали в ФРГ по собственному желанию. До этого в Киеве считали, что эти дети были насильно вывезены в Россию.