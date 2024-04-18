Украинских детей, считавшихся похищенными Россией, нашли в ФРГ. Немецкая полиция рассказала, как они там оказались

Полиция ФРГ: украинские дети въехали в Германию по собственному желанию

Большинство разыскиваемых Украиной детей, которые оказались в Германии после начала специальной военной операции (СВО), въехали в ФРГ по собственному желанию, заявили «Ленте.ру» в Федеральном управлении уголовной полиции Германии. До этого в Киеве считали, что эти дети были насильно вывезены в Россию.

17 марта глава Национальной полиции МВД Украины Иван Выговский рассказал, что более 160 украинских детей, которых Киев считал похищенными российской стороной, нашли на территории Германии. Заявление было сделано в ходе встречи с президентом Федерального ведомства уголовной полиции МВД Германии Гольгером Мюнхом.

Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ (...) установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные Иван Выговский глава Национальной полиции Украины

Тем не менее глава украинского силового ведомства не уточнил, как дети с Украины, считавшиеся вывезенными в Россию и Белоруссию, оказались в Германии. Представитель Федерального управления немецкой уголовной полиции Якоб Беднарц рассказал корреспонденту «Ленты.ру» подробности этого дела.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Немецкая полиция оказала помощь Украине в поиске пропавших детей

Беднарц сообщил, что в 2023 году украинские власти составили списки пропавших без вести украинских несовершеннолетних лиц, которые, как утверждалось, были похищены.

Киев обратился к международным центральным органам полиции за помощью в установлении местонахождения пострадавших. В Германии координацию розыска пропавших без вести детей на себя взяло Федеральное управление уголовной полиции.

Все личные данные [пропавших детей] были проверены в информационных системах и реестрах, находящихся в распоряжении полиции, для получения доказательств [их] пребывания в Германии Якоб Беднарц представитель Федерального управления уголовной полиции ФРГ

Германия рассказала о процессе установлении местонахождения украинских детей

Федеральное управление собрало возможные адреса пропавших детей, а после эти данные были направлены в местные компетентные полицейские управления земель для проверки информации и опроса или сопровождающих их лиц.

Подавляющее большинство разыскиваемых лиц въехали в Германию в сопровождении законных опекунов или сопровождающих лиц по их собственному желанию в рамках совместного побега из зоны боевых действий Якоб Берданц представитель Федерального управления уголовной полиции ФРГ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Россия неоднократно заявляла о необоснованности обвинений в незаконном вывозе детей с территории Украины

Именно это дело послужило поводом для выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года. Российские власти обвинили в организации «похищения» украинских детей.

Россия не признает решения МУС, поскольку не является участником Римского статута. В Москве считают, что уголовное преследование по этому делу носит заведомо незаконный характер. По данным российских властей, большинство детей приехали с Украины в Россию с родителями или другими родственниками, а около 1,5 тысячи несовершеннолетних являются воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Часть из них устроили в российские семьи.