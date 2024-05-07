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23:19, 7 мая 2024Культура

Около особняка Дрейка произошла стрельба

Охранник особняка рэпера Дрейка в Торонто был ранен во время стрельбы

Фото: Arlyn McAdorey / Reuters

Около особняка канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) в Торонто произошла стрельба. Об этом сообщает CNN со ссылкой на инспектора полиции Пола Кравчика.

Уточняется, что звонок поступил в полицию около 02:00 в ночь на вторник, 7 мая. В результате стрельбы охранник дома получил ранение. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция отказалась уточнять, находился ли рэпер дома в момент стрельбы. Представители Дрейка отказались от комментариев.

Ранее рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, отказался признавать себя виновным по делу о предполагаемой стрельбе по бывшему коллеге Террелу Эфрону (A$AP Relli). О своей невиновности музыкант заявил в зале суда Лос-Анджелеса.

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      Марина Совина
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