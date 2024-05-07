Около особняка Дрейка произошла стрельба

Охранник особняка рэпера Дрейка в Торонто был ранен во время стрельбы

Около особняка канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) в Торонто произошла стрельба. Об этом сообщает CNN со ссылкой на инспектора полиции Пола Кравчика.

Уточняется, что звонок поступил в полицию около 02:00 в ночь на вторник, 7 мая. В результате стрельбы охранник дома получил ранение. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция отказалась уточнять, находился ли рэпер дома в момент стрельбы. Представители Дрейка отказались от комментариев.

Ранее рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, отказался признавать себя виновным по делу о предполагаемой стрельбе по бывшему коллеге Террелу Эфрону (A$AP Relli). О своей невиновности музыкант заявил в зале суда Лос-Анджелеса.