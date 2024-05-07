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23:10, 7 мая 2024Россия

Слуцкий отреагировал на запрет атрибутики Победы в Германии

Слуцкий: прокси-война Запада с РФ на Украине используется властями Германии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на запрет атрибутики Победы в Германии. Он указал в своем Telegram-канале, что руководство ФРГ использует прокси-войну Запада с Россией для «принижения роли советского солдата в победе над германским нацизмом».

«Полиция Берлина запретила на праздновании 8 и 9 мая демонстрацию атрибутики Великой Победы, а также исполнение песен и маршей военных лет. Кощунство и наглость — прямые отголоски обыкновенного фашизма», — написал Слуцкий.

Ранее пророссийская активистка Елена Колбасникова сообщила, что обратилась в суд из-за запрета георгиевских лент в ФРГ. Вместе с другими активистами женщина пыталась организовать 8 и 9 мая праздничные мероприятия по случаю Дня Победы с применением соответствующей атрибутики.

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