Активистка в Германии обратилась в суд из-за запрета георгиевских лент

Активистка Колбасникова обратилась в суд из-за запрета георгиевских лент в ФРГ

Пророссийская активистка Елена Колбасникова рассказала «Известиям», что обратилась в суд из-за запрета георгиевских лент в Германии.

По ее словам, вместе с другими активистами она пыталась организовать 8 и 9 мая праздничные мероприятия по случаю Дня Победы с применением соответствующей атрибутики. «Полиция Берлина нам отказала, мы подали [иск] в суд Берлина, суд Берлина принял решение (...), в этом решении говорится, что они, то есть правительство, суд Берлина, (...) нам отказывают», — поведала Колбасникова.

Она сообщила, что подала иск в Высший земельный суд Германии и ожидает дальнейшего решения.

В прошлом году Колбасникова была оштрафована окружным судом Кельна на 900 евро за поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Колбасникову, являющуюся гражданкой Украины, обвинили в оправдании действий российских военнослужащих.